"Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение по обмену активами

Российский газовый монополист “Газпром” и австрийская нефтегазовая компания OMV подписали основополагающее соглашение о продаже активов.

Документ был подписан руководителями компаний по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Санкт-Петербурге.

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Ранее по итогам переговоров в Вене в июне “Газпром” и OMV заключили соглашение о продлении долгосрочных контрактов по поставкам газа в Австрию до 2040 года.

Как сообщают российские СМИ, OMV и “Газпром” в декабре 2016 года достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки “Газпром” получит 38,5% в норвежской “дочке” OMV – OMV (Norge) AS. Австрийская компания, в свою очередь, получит 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири.

Летом 2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии.

В то же время, как сообщало агентство “Рейтер”, OMV задумалась над приобретением активов российского “Газпрома” после того, как Норвегия выразила недовольство запланированным обменом активами компаний.