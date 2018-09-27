Газпром хочет продать Европе рекордные объемы газа

Российский газовый монополист Газпром объявил, что в этом году планирует увеличить объемы поставки газа в Европу до рекордных показателей, которые, однако, все еще будут меньше предусмотренных в контракте.

Об этом сообщил зампред правления Газпрома Александр Медведев.

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«Мы в этом году побьем очередной рекорд, но этот рекорд фактически приблизит нас к объемам поставки газа, предусмотренным в контракте, которые составляют 204,5 миллиарда кубометров газа в год», — отметил Медведев.

По подсчетам Газпрома, в течение ближайших 10 лет потребности Европы в газоснабжении вырастут как минимум на 100 миллионов кубометров в год, поэтому там считают нужным строительство дополнительного газопровода — «Северного потока-2» — для обеспечения этой потребности.