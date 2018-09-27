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В Киевской области заработала система видеонаблюдения для распознавания номерных знаков

В Киевской области заработала система видеонаблюдения для распознавания номерных знаков

На территории села Новые Петровцы (Вышгородский район) заработала система видеонаблюдения, которая состоит из 46 видеокамер, некоторые из них с функцией распознавания номерных знаков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

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В полиции отмечают, что главным образом стремятся повысить уровень общественной безопасности жителей села и теперь у них появится больше возможностей оперативно раскрывать преступления по “горячим следам”.

Все видеокамеры подключены к областной общей системе “Безопасная Киевщина”.

“Такая система видеонаблюдения обеспечивает сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использование единых списков розыска автомобилей и лиц, находящихся в розыске, реализацию технологий распознавания автомобилей по государственным номерным знакам”, – сообщили в полиции.

Вскоре подобная система видеонаблюдения заработает на территории всего района, в том числе в Вышгороде.

По материалам Центр транспортных стратегий
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