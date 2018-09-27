Швейцария инвестировала в украинскую экономику более 1,5 млрд долларов - Кубив

Швейцария инвестировала в экономику Украины более 1,5 млрд долл.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook после встречи с Госсекретарем по вопросам экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

Читайте также: Инвестиции в украинский аграрный бизнес выросли на 40% – эксперт

“Швейцария входит в ТОП-10 иностранных инвесторов в Украине. Прирост швейцарских инвестиций на 1 июля 2018 составил 20,3 млн долл., в общем Швейцария инвестировала в экономику Украины более 1,5 млрд долл.”, – написал он.

По словам Кубива, наибольший объем швейцарских инвестиций в Украину поступил в промышленности, это почти 60% от общего объема инвестиций из этой страны или 912 млн долл.