Инвестиции в украинский аграрный бизнес выросли на 40% - эксперт

Инвестиции в украинский аграрный бизнес в 2017/2018 маркетинговом году выросли на 40%.

Об этом сказал один из авторов справочника, СЕО Тор Lead Станислав Шум.

“Мы видим, какие (наблюдаются – ред.) тренды. Очень возросли инвестиции, они уже не первый год растут. И за 2017/2018 год еще больше – 40% к предыдущему году. Компании инвестируют в основные средства, покупают тракторы, комбайны, сеялки. Бизнес развивается. И следующий шаг – это переработка, переход от сырьевого рынка к созданию добавленной стоимости и выходу на зарубежные рынки”, – сказал Шум.

По его словам, в течение ближайших пяти лет, когда будут говорить об украинском аграрном бизнесе, то речь пойдет прежде всего о значительных объемах экспорта.

“Мы на пороге большой экспансии Украины на внешний рынок”, – сказал эксперт.