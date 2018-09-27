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Кабмин пообещал не допустить повышения цены на газ для населения на 60%

Кабмин пообещал не допустить повышения цены на газ для населения на 60%

Кабинет Министров Украины не допустит повышения цены на газ для населения на 60%.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире “Свободы слова” на ICTV.

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“Я вообще не считал бы необходимым изменять цены, особенно на газ. Почему встал этот вопрос – причина заключается в том, что только в следующем году нам нужно отдать 15 млрд долларов, которые были заимствованы с 2005 по 2013 год. В этом случае нам нужно продолжать переговоры с МВФ, чтобы получить доступ для перекредитования и для ресурсов, которые мы можем погашать”, – сообщил премьер.

Он также отметил, что пытается убедить МВФ в том, что газ – необходимый социальный продукт для населения, а не предмет роскоши.

“Сегодня рыночная цена на газ на 60% ниже, чем для населения. Вопрос возник потому, что с 2008 года Украина взяла на себя обязательства выровнять цены на газ в соответствии с тем как они стоят от импорта. Сегодня это примерно 60%. Когда я веду переговоры с МВФ, я объясняю, что у нас достаточно холодные зимы, газ социальный продукт, но в конце концов, это обязательства, мы должны их выполнять. Но бесспорно, такого повышения в 60% я не допущу”, – заявил Гройсман.

Премьер добавил, что из-за вынужденного повышения цены на газ в Украине будет усовершенствована система предоставления субсидий.

По материалам РБК-Украина
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