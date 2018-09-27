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Рынок смартфонов и интернета в США достиг своего пика

Рынок смартфонов и интернета в США достиг своего пика

Рынок интернета и смартфонов в США перестал расти — за два года данные о числе владельцев мобильных устройств и пользователей интернета не изменились. Это значит, что отрасль достигла пика, говорится в исследовании аналитической компании Pew Research Center, которое приводит Engadget.

Исследование, проведенное летом 2018 года, показало, что 99% американцев в возрасте от 18 до 49 лет имеют смартфоны, 89% являются клиентами одного из провайдеров интернета, а 69% имеют аккаунты в социальных сетях. В 2016 году показатели по этим направлениям были идентичны, отмечают аналитики.

При этом число владельцев персональных компьютеров снизилось с 78% в 2016 году до 73% в этом году.

Однако стагнация не означает, что отрасль исчерпала пространство для роста, отмечают аналитики. Но теперь для развития рынка смартфонов и интернета требуются более глубокие социальные решения: снижение стоимости устройств и расширение зоны покрытия сетей на сельскую местность и отдаленные населенные пункты.

По материалам hightech.fm
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