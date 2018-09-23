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Рева объяснил, почему средняя зарплата украинца должна вырасти до 15 тыс. грн

Рева объяснил, почему средняя зарплата украинца должна вырасти до 15 тыс. грн

Решение проблемы трудовой миграции заключается в росте уровня доходов людей. В частности, чтобы потоки мигрантов остановились, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 000 гривен.

Такого уровня можно будет достичь за 3-4 года. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

“Сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев. И единственным действенным способом сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки. Сейчас, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. гривен в месяц. Поэтому для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. гривен, и нам понадобится три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели”, – пояснил Рева.

По его словам, росту доходов способствует, в том числе, ситуация, сложившаяся на рынке труда – работодатели не имеют другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

“Конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели, для того чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты – но беда в том, что это нужно было делать еще 10 лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров”, – убежден министр.

Рева особое внимание обратил на то, что увеличение зарплат не может вызвать существенного влияния на инфляцию, поскольку такое увеличение обеспечено экономическим ресурсом, и влиять на уровень инфляции может лишь опосредованно, через рост уровня спроса.

Кстати, быстро получить несколько тысяч гривен к зарплате себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам УНН
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