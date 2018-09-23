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Омелян рассказал, сколько выделили на ремонт областных дорог в 2019 году

Омелян рассказал, сколько выделили на ремонт областных дорог в 2019 году

В проекте Госбюджета на 2019 год на ремонт дорог областного значения предусмотрено 17,7 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По его словам, в целом на дорожные работы по стране будет направлено 56 млрд грн. Из них 1 млрд грн закреплен на ремонт трассы Н14 «Николаев-Кропивницкий».

Министр отметил, что Николаевской области, которая остается аутсайдером по освоению дорожной субвенции, дадут шанс освоить средства до конца этого года.

«С Николаевской областью очень трудно, там все еще продолжается процесс организации дорожных работ, сейчас активно работает руководитель области, я думаю, что будут достигнуты некоторые подвижки. В следующем году мы снова увеличиваем бюджет Укравтодора, благодаря президенту мы имеем 75% акциза с топлива (вместо нынешних 50% — ред.)», — сообщил министр.

По информации СМИ, Кировоградская область отремонтировала 30 км трассы Н14, в то время как Николаевская область даже не приступила к работам, а имела на счетах 99 млн грн.

По материалам Комментарии
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