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Мининфраструктуры хочет связать Украину и ЕС скоростной железной дорогой

Мининфраструктуры хочет связать Украину и ЕС скоростной железной дорогой

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили о планах развития сети скоростной железной дороги в Украине, которой планируется ввести прямое железнодорожное сообщение с Евросоюзом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с представительницей Всемирного банка, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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«Первые направления, в которых эти технологии (технологии скоростного железнодорожного сообщения – ред.) могут быть реализованы, могут быть между Киевом и Одессой, Киевом и Львовом, а в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и ЕС», – заявил Омелян.

В свою очередь, представитель Всемирного банка Карла Гонзалес отметила, что международная финансовая организация готова оказывать поддержку украинскому министерству в ходе внедрения реформ.

По материалам hromadske.tv
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