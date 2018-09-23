Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 64 0

Американцы разработали "умный" замок для дома

Американцы разработали "умный" замок для дома

Американская компания Yale выпустила новый цифровой замок Assure Lock, которым можно управлять удаленно через мобильное приложение или с помощью голосового помощника.

Всего было выпущено две модели замка:

  • Assure Lock SL за $299 с сенсорными клавиатурой и экраном;
  • Assure Lock Touchscreen за $279 с клавиатурой и традиционным доступом к ключам.

Читайте также: Рынок гаджетов умных домохозяйств показал рост

Ключевой особенностью нового замка является функция Auto Lock, которая автоматически как блокирует, так и позволяет разблокировать дверную защелку при входе и выходе человека. Кроме этого, с помощью этой функции можно удаленно закрывать двери, а также предоставлять доступ к ключам другим людям через приложение компании August для устройств на базе Android и iOS.

Более того, уникальный замок совместим с разными голосовыми помощниками, включая Alexa, Amazon, Apple Siri и Google Assistant, а также с системами безопасности, такими как SimpliSafe. Пока что замок доступен для заказа лишь на официальном сайте компании. Вскоре товар появится на Amazon, Lowes и Best Buy.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018