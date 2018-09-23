Американцы разработали "умный" замок для дома

Американская компания Yale выпустила новый цифровой замок Assure Lock, которым можно управлять удаленно через мобильное приложение или с помощью голосового помощника.

Всего было выпущено две модели замка:

Assure Lock SL за $299 с сенсорными клавиатурой и экраном;

Assure Lock Touchscreen за $279 с клавиатурой и традиционным доступом к ключам.

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Ключевой особенностью нового замка является функция Auto Lock, которая автоматически как блокирует, так и позволяет разблокировать дверную защелку при входе и выходе человека. Кроме этого, с помощью этой функции можно удаленно закрывать двери, а также предоставлять доступ к ключам другим людям через приложение компании August для устройств на базе Android и iOS.

Более того, уникальный замок совместим с разными голосовыми помощниками, включая Alexa, Amazon, Apple Siri и Google Assistant, а также с системами безопасности, такими как SimpliSafe. Пока что замок доступен для заказа лишь на официальном сайте компании. Вскоре товар появится на Amazon, Lowes и Best Buy.