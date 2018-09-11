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Рынок гаджетов «умных» домохозяйств показал рост

Рынок гаджетов «умных» домохозяйств показал рост

В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 130,1 млн устройств для «умных» домохозяйств. Это на внушительные 38,5 % больше по сравнению со второй четвертью 2017 года, когда отгрузки равнялись примерно 93,9 млн единиц, — пишет IDC.

Аналитики выделяют хороший спрос на телевизионные мультимедийные адаптеры вроде Amazon Fire TV. Поставки таких гаджетов в годовом исчислении подскочили на четверть — 26,8 %.

Кроме того, одним из драйверов роста мирового рынка устройств для «умного» дома являются смарт-динамики с голосовыми ассистентами. Такие гаджеты становятся всё популярнее у потребителей.

По материалам Hubs
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