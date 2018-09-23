Украинские металлурги увеличили свою валютную выручку

Объемы экспорта сырьевых материалов для металлургии по итогам января-августа 2018 года выросли на 31% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составили 3 млн тонн. Поступления от экспорта сырьевых материалов составили $1,53 млрд (плюс 25,2% к показателю января-августа 2017 года).

Об этом сообщает пресс-служба Госвнешинформа.

Положительную динамику демонстрирует экспорт чугуна, который вырос на 45,8% по сравнению с прошлым годом до 2,1 млн тонн. Основные рынки сбыта украинского чугуна – США, Италия и Турция. В августе было экспортировано 344,9 тыс. тонн чугуна на сумму $128,6 млн, что является наибольшим показателем с начала года, как по объемам экспорта, так и по валютной выручке. Для сравнения, в июле эти показатели были почти вдвое ниже.

Экспорт ферросплавов в январе-августе показал рост на 2,5% до 622,7 тыс. тонн, а экспорт металлолома вырос на 17% до 300,3 тыс. тонн. Поступления от экспорта ферросплавов в рассматриваемом периоде составили $696,9 млн, от экспорта металлолома – $98,2 млн, что на 69,8% больше суммы за январь-август прошлого года.

Показатели экспорта металлургических полуфабрикатов также выросли. По итогам 8 месяцев текущего года экспорт полуфабрикатов составил 4,5 млн тонн, что на 16,5% больше по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении рост объемов экспорта полуфабрикатов был более значительным – плюс 47,3% к показателю прошлого года. Отметим, что в августе объемы экспорта полуфабрикатов составили 421,9 тыс. тонн на сумму $202,1 м