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Mitsubishi отозвала 68 тыс. автомобилей из-за уязвимого ПО

Mitsubishi отозвала 68 тыс. автомобилей из-за уязвимого ПО

Японский автопроизводитель Mitsubishi отозвал более 68 тыс. автомобилей в США из-за обнаружения двух опасных уязвимостей в установленном в них программном обеспечении.

Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) инициировала два отзыва транспортных средств. Одна из уязвимостей затрагивает более 59 тыс. внедорожников 2018 года и представляет собой проблему в блоке управления тормозной системой. Речь идет о внедорожниках Outlander Sport 2018, гибридных автомобилях 2018 Outlander и моделях Eclipse Cross.

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В частности, уязвимость затрагивает систему предотвращения ударов при столкновении, проблема в которой может помешать работе системы безопасности. По словам специалистов, это может повлиять на автоматическое экстренное торможение, антиблокировочное торможение, электронное управление тормозами.

Согласно отчету NHTSA, электрические шумы от гидравлического блока могут привести к сбою в блоке управления, что может либо отменить автоматическое торможение, либо вызывать мгновенную остановку.

Вторая уязвимость затрагивает 9 166 автомобилей тех же моделей. Система автоматического торможения реагирует на пешеходов и применяет тормоза, если они находятся в непосредственной близости. Проблема заключается в слишком долгой активации тормозов в том числе после того, как препятствия уже нет на пути.

Ожидается, что Mitsubishi начнет оповещать владельцев в США 16 октября 2018 года. Пока нет информации о том, могут ли быть затронуты владельцы автомобилей в других странах.

По материалам internetua.com
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