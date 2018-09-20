В Интернете появились рендерные изображения Mitsubishi Galant нового поколения. Их автором является дизайнер Энох Гонзалес.

Некоторые автопроизводители отказываются от разработки седанов в пользу кроссоверов и внедорожников, популярность которых постоянно увеличивается. Но эра седанов ещё не закончилась. На них тоже существует спрос. Возможно, скоро появится новое поколение седана Mitsubishi Galant.



Рендерные изображения показывают, как он мог бы выглядеть. Но нужно сказать, что, к сожалению, официально японцы не сообщали о том, что хотят возродить Galant.