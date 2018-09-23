В Киеве повторно запретили ночную продажу алкоголя

Теперь купить алкогольные напитки в столице можно будет только с 10:00 до 23:00. Однако запрет не распространяется на рестораны и бары.

Киевсовет в четверг, 27 сентября, одобрил запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и киосках с 23:00 до 10:00. За проголосовали 77 из 85 депутатов.

Запрет распространяется на пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина. Вместе с тем, запрет не касается заведений ресторанного хозяйства – кафе, баров и заведений общественного питания.

Напомним, ранее Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкоголя ночью, но их отменяли через суд.

Как известно, в апреле президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых. Законом установлена административная ответственность за торговлю пивом и алкоголем в запрещенное органом местного самоуправления время суток.