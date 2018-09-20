В США скоро начнут принимать заказы на летающие машины

Американская компания Terrafugia, которой владеет китайский концерн Geely, начнет принимать предварительные заказы на летающий автомобиль уже в следующем месяце. Авто будет гибридным бензино-электрическим летающим аппаратом.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Terrafugia Крис Джаран.

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Автомобиль сможет вместить двоих человек, а переключение между режимами полета и езды займет всего лишь минуту. Для взлета и посадки автомобилю потребует взлетно-посадочная полоса. Поставки летающего автомобиля заказчикам начнутся в 2019 году.

Первая партия летающих автомобилей будет продаваться в США. Стоимость авто еще не определили.

В концерне Geely, рассказали, что автомобиль не станет популярным, но ним пользователи частично заменят небольшие самолеты.

Компания также планирует представить следующую модель автомобиля с вертикальным взлетом. Это ожидается в октябре, а в продажу машина может поступить в 2023 году.