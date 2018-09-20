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Ford представил прототип е-грузовика (видео)

Ford представил прототип е-грузовика (видео)

Компания-автопроизводитель Ford представила на Ганноверском автосалоне концептуальную электрическую модель F-Vision Future Truck.

Об этом сообщает Сarscoops.

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“Ford использовал автосалон в Ганновере для представления обновления семейства Transit, однако у компании имелся и другой сюрприз – модель F-Vision Future Truck”, – говорится в публикации.

В компании много не рассказывали о самой модели, но на изображениях видно, что электрический автомобиль имеет аэродинамический дизайн и особое лобовое стекло, которое сливается с цветом грузовика.

У модели F-Vision Future Truck большие колеса, особенная нижняя секция с воздухозаборниками, которые окружены светодиодными LED фарами и боковыми зеркалами, оснащенными видеокамерами.

По материалам УКРИНФОРМ
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