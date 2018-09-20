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Monobank запускает бета-тест валютных депозитов

Monobank запускает бета-тест валютных депозитов

Как сообщил Дмитрий Дубилет в Телеграмме, Monobank запускает для бета-пользователей депозиты в долларах и евро (Андроид — сегодня, iOS — завтра).

Со слов Дубилета, это оказался один из самых сложных продуктов, который экс-приватовцу доводилось запускать в Monobank.

“Все, что касается валюты в нашей стране — это такая преисподняя всевозможных регуляций (особенно для банка без отделений), что порой у нас опускались руки. Но мы это сделали!” – подчеркнул Дубилет.

Пока что вносить деньги можно через кассу Универсал банка, но скоро Дубилет обещает запустить эту возможность через кассы банков-партнеров.

Выплачивать валютные депозиты будут на валютные карты Монобанка, и также через кассы банков-партнеров.

Если вы хотите стать бета-пользователем, можете попросить об этом службу поддержки банка. Если у вас стандартная версия приложения — обновление будет через 1-2 недели.

Кстати, на Finance.ua давно можно получать Бонусы по депозитам в гривне, долларах США и евро в виде повышенной процентной ставки не только по Monobank, но и по другим украинским банкам.

Бонусы по депозитам в долларах и евро 💶

По материалам Finance.UA
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