Шапран назвал основные риски теневого рынка (инфографика)

На обслуживание черных обменных пунктов нужно 15-20 млрд долларов. К сожалению, большая доля теневой экономики и мощный черный рынок в Украине не дадут быстро развернуть валютную либерализацию в Украине.

Об этом на Первом украинском валютном форуме порталу Finance.ua сообщил финансовый аналитик Виталий Шапран.

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По его данным, 7-10 млрд долларов идет на обслуживание производства теневого ВВП. 15-20 млрд нужно на обслуживание контрабанды и черных обменных пунктов. 25-30 млрд – это объем теневых денег для сделок, которые давят на валютный рынок.

ЗВР 17,2 / 6,8 млрд долл. слишком малы, чтобы удерживать теневую массу в 25-30 млрд долл. А 75% теневого сектора находится вне зоны влияния НБУ.

При этом, со слов эксперта, до конца года либерализации будет способствовать мировая конъюнктура.

На конец года Шапран прогнозирует курс в 29 грн за доллар.

«Но в этом курсе заложен «сюрприз». В прошлом году Минфин вбросил 200-250 млрд. В этом году ситуация может повториться. Поэтому курсы на межбанке и на наличных рынках к концу года могут отклоняться. К тому же, большой деструктивный риск для валютного рынка на 2019 год – фактор выборов», – говорит эксперт.