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Макрон хочет привлечь другие страны в G7

Макрон хочет привлечь другие страны в G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о своем желании пересмотреть формат “Большой семерки” (G7) и привлечь к сотрудничеству другие страны, не уточнив, какие именно.

В 2019 году Франция станет председателем в G7, в связи с чем Макрон заявил, что приоритетом “большой семерки” в этот период станет “борьба с неравенством”.

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Сейчас в G7 входят Великобритания, США, Япония, Канада, Италия, Франция и Германия. До 2014 года туда входила Россия, тогда организация называлась G8.

По материалам РБК-Украина
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