В Дании водительские удостоверения заменит мобильное приложение

В Дании через два года собираются ввести цифровую версию водительских удостоверений, которые можно будет использовать наравне с пластиковыми водительскими удостоверениями.

Ожидается, что приложение будет доступно к концу 2020 года. В Дании большинство жителей уже используют мобильные телефоны для таких вещей, как онлайн-банкинг и официальная документация через безопасную почтовую систему E-boks.

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Министерство финансов Дании заявило, что водительские права станут первым официальным документом, который переведут в цифровую версию.

Водительские права будут доступны через приложение. Таким образом, водителю необходимо будет только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав.

Цифровое удостоверение водителя будет дополнять, а не заменять физическое удостоверение, и будет доступно через приложение, которое открывается с помощью технологии отпечатков пальцев или безопасного входа в систему.

“У большинства людей сегодня смартфон, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мобильные телефоны почти заменили кошельки, поэтому имеет смысл вводить водительские права в телефон, чтобы они всегда были под рукой”, – сказала датский министр инноваций в государственном секторе Софи Льонде.

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