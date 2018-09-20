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"Нафтогаз" инициировал новый арбитраж против "Газпрома" на 110 млн долларов

"Нафтогаз" инициировал новый арбитраж против "Газпрома" на 110 млн долларов

“Нафтогаз” требует от “Газпрома” в арбитраже компенсации разницы стоимости газа в сумме 110 млн долларов.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

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“По решению арбитража, “Газпром” должен продавать нам газ начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. “Газпром” не выполняет своих обязанностей, не выполняет решения арбитража и не поставляет газ. Мы покупаем газ на европейском рынке. Но мы уже начали новый арбитраж. Мы через арбитраж заставим “Газпром” компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должна была быть по измененному в арбитраже контракту. По нашим расчетам только эта сумма компенсации превышает 110 млн долларов”, – сказал Витренко.

По материалам УНН
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