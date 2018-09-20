НБУ установит банкам лимиты отраслевого кредитования

Национальный банк обратил внимание на «отраслевые концентрации» в украинских банках.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Мы готовим новое регулирование. Коллеги в других странах для себя принимали решение, что отраслевая концентрация не должна быть, например, больше 10% от капитала. Потому что это серьезные вещи. Если рынки начинают колебаться под воздействием внешних факторов, это может серьезно повлиять на финансовое состояние банка», – рассказала Катерина Рожкова.

В Украине есть несколько банковских нормативов (ограничений) при кредитовании: лимиты для кредитования одного контрагента (Н7) и кредитования связанных лиц (Н9) составляют до 25% от капитала.

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