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Госстат зафиксировал уменьшение безработицы до 8%

Госстат зафиксировал уменьшение безработицы до 8%

В втором квартале 2018 года уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

“Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I и квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года уменьшился на 0,8 п.п. и составил 8,3%”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во II квартале составила 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста — 1,5 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,9 п.п. и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста — на 1,5 п.п. и составил 66,6% соответственно.

По материалам УНН
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