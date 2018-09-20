В Украине повышают минимальные цены на алкоголь

В Украине на 4-20% вырастут минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Соответствующее постановление Кабмина №748 было принято 5 сентября.

Повышение минимальной цены вступает в силу через 10 дней после опубликования постановления.

В Кабмине пояснили, что повышение цен связано с тем, что введенный в сентябре 2017 г. размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку увеличились ставки акцизного налога, в частности на коньяк — на 20%, повысилась цена на спирт, произошел рост других составляющих цен.

Согласно документу, подорожает:

- водка и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6 %;

- виски, ром и джин на 12 %;

- коньяк (бренди) на 6,6-9,5 %;

- вина на 4,5-13,5 %.

Согласно решению правительства, минимальная оптовая цена на водку может вырасти с 268,67 до 321 грн, а розничная — с 397,76 до 447 грн (за 1 литр 100% спирта).

Таким образом минимальная розничная цена за 0,5 литра 40%-ной водки вырастет с 79,55 гривен до 89,40, или на 12,4%.

Сидр и сброженные напитки подорожают с 28,47 до 29,8 грн за литр. Натуральные вина — с 37 до 42 грн, а крепленые вина и вермуты — с 45 до 49 грн.

Игристое вино будет стоить около 89 грн, вместо 79,19.