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Минфин предоставил АРМА доступ к счетам налогоплательщиков

Минфин предоставил АРМА доступ к счетам налогоплательщиков

Министерство финансов Украины и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подписали приказы о предоставлении Государственной фискальной службой информации из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о доходах физических лиц и счета налогоплательщиков, взятых на учет в контролирующих органах на запросы АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Приказы определяют порядок предоставления Государственной фискальной службой Украины информации из Государственного реестра физических лиц – плательщиков о доходах физических лиц и порядок получения АРМА информации о счетах налогоплательщиков, взятых на учет в контролирующих органах”, – пояснили в ведомстве.

В Минфине добавили, что документы направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

По материалам УНН
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