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Мининфраструктуры рассчитывает выйти на финансирование Дорожного фонда в 100 млрд грн

Мининфраструктуры рассчитывает выйти на финансирование Дорожного фонда в 100 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает выйти на финансирование Дорожного фонда к 2020 году на уровне 100 млрд грн.

Об этом сегодня сказал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань во время публичной бизнес-дискуссии.

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“Дорожный фонд заработал с этого года, у нас – 47 млрд грн. Это только 50% от акциза. Мы хотим выйти на финансирование где-то 100 млрд грн до 2020 года в дорожной отрасли”, – сказал чиновник.

Также заместитель министра инфраструктуры рассказал, что Украина привлекла со стороны ЕБРР и ЕИБ кредит за прошедшие полтора года около 1 млрд евро в украинскую инфраструктуру.

По материалам УНН
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