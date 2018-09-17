Мининфраструктуры планирует создать Авиационный фонд

Чтобы обеспечить финансирование развития аэропортов в Украине, Министерство инфраструктуры инициирует создание Авиационного фонда по аналогии с Дорожным фондом.

Об этом на пресс-конференции сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Если сравнивать ситуацию с 2015-2016 годом, то сегодня мы имеем достаточное количество авиакомпаний на украинском рынке, рынок еще не перегрет, потенциал сохраняется серьезный. Сейчас ключевой вопрос – это инфраструктура, то есть наличие самих взлетных полос и терминалов аэропортов. Мы начали поднимать этот вопрос с позапрошлого года, но финансирование почти не было. Поэтому мы перешли к такой позиции – сформировать Авиационный фонд вроде Дорожного фонда”, – сказал Омелян.

По его словам, для авиационной отрасли чрезвычайно важны средства, чтобы начать строительство взлетных полос.

“Здесь мы видим перспективу государственного-частного партнерства – взлетную полосу строит государство, терминалы, инфраструктуру другую строит частный бизнес и зарабатывает”, – добавил Омелян.

Как уточнил он, пока не известно, как отреагирует парламент на такую инициативу министерства, хотя уже есть совместное заявление четырех комитетов ВР, в том числе и бюджетного, в поддержку этого предложения.

“Я надеюсь, что средства, по меньшей мере на два аэропорта на следующий год будут найдены. В нашем видении это должно быть аэропорт Днепра и второй аэропорт в Закарпатской области”, – отметил министр.