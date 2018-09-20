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США планируют ужесточить условия выдачи грин-кард и виз

США планируют ужесточить условия выдачи грин-кард и виз

В США заявили о планах ужесточить условия выдачи виз и разрешений на проживание для мигрантов (грин-кард).

Об этом сообщает Politico.

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“Американское Министерство внутренней безопасности представило 447-страничный документ, в котором предусмотрен отказ претендентам в грин-кард, которые ранее пользовались социальной поддержкой, а также определены более жесткие условия и критерии для выдачи виз и грин-кард”, – говорится в сообщении.

В некоторых случаях заявителям нужно будет внести залог в 10 тыс. долларов при рассмотрении документов на получение грин-кард. Подобными мерами власти хотят получить гарантию, что претендент сможет самостоятельно себя обеспечить.

По материалам УКРИНФОРМ
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