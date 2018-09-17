Минфин назвал сумму погашения госдолга в 2019 году

Самым большим вызовом для бюджета на 2019 год является государственный долг. Об этом заявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе своего выступления в Верховной Раде.

По ее словам, в 2019 году на погашение и обслуживание государственного долга придется потратить 417,4 млрд гривен.

“Та реструктуризация, которая была проведена правительством и поддержана парламентом, дала нам место в предыдущие несколько лет для того, чтобы экономика развивалась”, – заявила Маркарова.

Помимо этого было отмечено, что в следующем году Украина возвращается к пиковым нагрузкам по обслуживанию долга, при этом они полностью обеспечены в госбюджете.

“Именно потому, что это большой риск для дальнейших бюджетов, мы приняли стратегию управления госдолгом, и за три года уменьшим процент долга к ВВП до 49%” , – добавила и. о. главы Минфина.