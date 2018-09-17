В Украине взлетят тарифы на коммуналку: кто не почувствует разницы

В Украине через неделю стоимость газа может вырасти на 23,5%, а тарифы на тепло и горячую воду в среднем поднимутся на 16,5%. Кроме того, на 10-12% в разных регионах страны дорожает холодная вода: причина – снижение объемов потребления и рост заработных плат на предприятиях. Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг уже приняла соответствующее решение по ряду населенных пунктов.

Так, в этом году стоимость коммуналки может оказаться рекордно высокой. Правда, примерно половина украинцев такое нововведение на себе почти не почувствуют. Среди них, в том числе, субсидианты и жители термомодернизованних домов.

Кто в Украине будет меньше всего платить за коммуналку и что делать тем, кому не так повезло.

Более 70% в расходах на коммуналку – стоимость тепла и горячей воды. От того, с каким энергоресурсом работает поставщик, зависят и тарифы. Например, в Южноукраинске, где можно использовать дешевую энергию из атомной станции, Гкал тепла стоит всего 242,3 грн. В среднем отопление “двушки” может обойтись в 363 грн. Куб горячей воды обойдется всего в 27 грн. Если семья в месяц тратит, например, пять кубометров, придется заплатить 135 грн.

В Киеве же за Гкал платят 1355 грн. После того, как тариф на газ повысят на 23,5% (ориентировочный рост), за такое же количество тепла придется платить уже 1573 грн. Соответственно, отопление “двушки” в среднем будет обходиться в 2,3 тыс. грн. А это почти в десять раз меньше, чем в Южноукраинске. Однако подорожание газа жители этого города на себе почти не почувствуют. Ни горячая вода, ни отопление для них не подорожает. Единственное – больше придется платить за приготовление пищи с помощью газовой плиты. Если сжигать до 10 кубов газа, сейчас приходится платить 69 грн, а после возможного подорожания – 85 грн.

Кроме этого, даже если оба поставщика тепла и горячей воды используют голубое топливо, тарифы в них могут значительно отличаться. Это зависит и от состояния инфраструктуры (объемов потерь), и от количества потребителей (чем больше, тем меньше тариф), и от уровня заработных плат на предприятиях (в регионах платят меньше, соответственно, и в структуре тарифа составляющая зарплаты будет ниже).

До удорожания в Одессе отопление однокомнатной квартиры могло обходиться где-то в 1,4 тыс. грн, в Харькове – 1,7 тыс. грн, а в Киеве – 1,6 тыс. (расчеты при условии одинакового потребления). К слову, самый дешевый среди областных центров – Черкассы. Здесь за “однушку” до удорожания приходилось платить около 1,2 тыс. грн. Тогда как в среднем по Украине – до 1,4 тыс. грн. Если тариф на газ действительно возрастет на 23,5%, в среднем по Украине отопление и горячая вода подорожают на 16-20%.

Наиболее привилегированные обстоятельства – у субсидиантов. Они, несмотря на стоимость коммунальных услуг и рост тарифов, платят стабильно одну и ту же сумму – в среднем 15% от совокупного дохода семьи. Кстати, согласно данным Госстата за прошедшие отопительные сезоны, меньше всего платят за коммуналку в Сумской области. Каждый второй житель региона получает скидку от государства. А вот в Одесской области зимой набирается только до 15% субсидиантов. Всего по всей стране со скидкой за жилищно-коммунальные услуги в отопительный сезон платят от 5 до 6 млн семей. В этом году, согласно прогнозам Минсоцполитики, льготников будет меньше. Во-первых, ужесточили правила, а во-вторых – выросли минимальные пенсии и зарплаты.

Что делать остальным

В бюджете на следующий год на субсидии заложено 55 млрд грн. Это значит, что каждый украинец отдаст своими налогами за скидки почти 1,3 тыс. грн в год. И платить таким семьям придется по полному тарифу. В их число попадут те, кто действительно нуждается в помощи (отдают за коммуналку до 15% дохода), а также те, кто не сможет оформить субсидию по новым правилам.

Например, если украинец официально безработный и по каким-то причинам не состоит на учете в Центре занятости – помощь не назначается. Также без скидки придется справляться самостоятельно тем, кто живет в доме от 200 кв. м или в квартире от 120 кв.м. Без помощи останутся и те, кто владеет авто в возрасте до 5 лет.

Остальным же придется либо много платить, или серьезно задуматься о разумном потреблении. “Тарифы для населения традиционно отстают от тарифов для промышленности. Поэтому мечтать о том, что тарифы будут снижаться, в наших реалиях не приходится. Кроме того, в этом году многие после летних проверок и перерасчетов оказались без субсидий. Выходом остается только повышение энергоэффективности, оптимизация потребления газа и тепловой энергии”, – рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин.

Чтобы платить меньше за тепло, советует эксперт, в домах с горизонтальной разводкой системы отопления, в идеале 100% квартир следует оборудовать индивидуальными (поквартирными) счетчиками тепла и регуляторами на радиаторные батареи. Индивидуальный тепловой пункт наравне с погодозависимой автоматикой позволит сэкономить от 10 до 40%.

“А балансировку стояков обеспечит равномерное распределение тепла по всему дому, чтобы во всех квартирах было одинаково комфортно – не жарко и не холодно. Теплоизоляция инженерных коммуникаций позволит также сохранить тепло по пути теплоносителя из подвала в квартиры. Если в доме газовая котельная на крыше – можно ее модернизировать, установить современную”, – добавляет Ковалишин.

Также важно утеплить стены по всему периметру здания – от цоколя до конька крыши. Это требование государственных строительных стандартов по теплоизоляции зданий. Но начать стоит с энергоаудита. В ходе его специалист определит, как и за счет чего дом может потреблять меньше энергии. “Стоимость энергоаудитов на рынке колеблется от 10 до 20 тыс. нрн. (50-100 грн. с квартиры), в зависимости от масштабов здания, количества квартир, отапливаемой площади”, – отмечает Ковалишин.

Самое простое, на чем могут сэкономить жители многоэтажек, это расходы на электроэнергию. Если установить двухзонный счетчик электроэнергии, можно вдвое меньше платить за электричество с 23:00 до 07:00 часов. Замена ламп накаливания на LED даст экономию до 8 раз в электроосвещении. Использование розеток с таймерами поможет настроить автоматическое включение и выключение электроприборов в удобное время.

Специальная насадка на кран позволит сэкономить в среднем до 500 грн в год. Такое устройство пропускает до двух литров воды за одну минуту. Обычный кран – почти 10 литров. Представим, что каждый день семья открывает кран для того, чтобы умыться и помыть посуду на 15 минут. Со стандартным краном за это время можно потерять 150 литров воды, а с аэратором – 30 литров.

А если вместо 5 “обычных” лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*ч), то вместо 70 кВт*ч в месяц можно использовать только 20 кВт*ч. Так, за год можно сэкономить до 1 тыс. грн.

Александр Литвин