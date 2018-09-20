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Саудовская Аравия инвестировала $1 млрд в Lucid Motors

Саудовская Аравия инвестировала $1 млрд в Lucid Motors

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) объявил о согласии инвестировать более $1 млрд в производство электромобилей компании Lucid Motors.

Финансирование позволит базирующейся в Кремниевой долине Lucid наладить серийное производство электромобиля Lucid Air в 2020 году.

Lucid присоединяется к принадлежащему Daimler бренду Mercedes, BMW и брендам Audi и Porsche компании Volkswagen в битве за доминирование на рынке электромобилей премиум-класса.

Инвестиции PIF в Lucid также являются частью плана Саудовской Аравии по созданию экологически дружественной экономики, что позволит избавить королевство от сырьевой зависимости.

По материалам 3dnews.ru
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