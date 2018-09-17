В Украине предлагают вчетверо сократить ставку единого соцвзноса

В Украине собираются кардинально переписать правила для единого социального взноса (ЕСВ). Изменить хотят все — правила начисления и даже саму ставку. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект №8322, и его уже одобрил парламентский комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения. Его готовили Ирина Ефремова, Игорь Бриченко и еще несколько депутатов Народного фронта.

Новым документом предлагается заменить давно действующий принцип: с максимальным порогом начисления ЕСВ в размере 22% от установленного размера минимальной зарплаты. До этого порога соцвзнос начисляется, а свыше его — нет.

Законопроектом же №8322 предлагается ввести регрессивную шкалу ставок. Чем больший доход начислен — тем меньшая ставка соцзвноса применяется. Крупные оклады пытаются вывести из тени.

«Чем выше зарплата у работника, тем больше резонов должно быть у его работодателя платить ему белую зарплату — для этого предлагается регрессивная шкала. Неофициальную часть окладов хотят вывести из тени. Для тех же, кто получал минимальную зарплату ничего не изменится — они продолжат платить столько же. А остальные будут платить меньше», — прокомментировали UBR.ua законопроект управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

Новые регрессивные ставки будут применяться только к окладам на основном рабочем месте человека.

«Если сотрудник работает еще и по совместительству, то ставка ЕСВ по его доходам по совместительству составит те же 22%, и в пределах максимальной базы ЕСВ (в 2019 г. — 22 951,50 грн)», — уточнили UBR.ua в Kreston Guarantee Group Ukraine. При этом по-прежнему придется доплатить до минимального уровня соцвзноса, если зарплата меньше «минималки» (в 2019 г. — 918,06 грн).

В качестве бонуса законопроектом предлагается вернуть ушедшие в небытие оздоровительные путевки для застрахованных работников и их детей. Сюда хотят включить:

выдачу путевок на санаторно-курортное лечение;

отдых и лечение детей работников в детских лагерях и санаториях;

направления на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Хотя все понимают, что эти возможности будут востребованы главным образом на госпредприятиях и меньше заинтересуют частные компании.

«Раньше этим занимались кадровики, но не уверен, что эти мероприятия будут пользоваться спросом со стороны работников. К тому же, важный вопрос, куда именно будут отправлять работников и их детей. Большинство санаториев и лагерей у нас совсем устарели и относятся к советскому фонду. Скорее всего, этот пункт внесли в документ «для галочки», — считает Собкович.

Что это даст

Сильнее всего нововведения прочувствуют те, чьи оклады превышают 56 тыс. грн в месяц. Прежде всего, это топ-менеджеры компаний, славящиеся крупными заработками, которые частично выплачиваются в конвертах. Разработчики законопроекта считают, что такой подход позволит нарастить отчисления в Пенсионный фонд и уменьшить его дефицит. Хотя с ними согласны не все.

«Порядка 75% плательщиков ЕСВ платят отчисления с минималки, и только 25% с больших сумм. Не так уж много в нашей стране крупных окладов, потому не думаю, что власть сильно нарастит налоговые сборы благодаря новому подходу. В тоже время создаст массу проблем для бизнеса. Вдобавок ко всем остальным: к запланированному правительством увеличению минимальной зарплаты с 2019 года — оно повысит и без того серьезную налоговую нагрузку на работодателей (что неминуемо приведет к новому витку инфляции и повышению цен на все потребительские товары)», — заверила UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Денис Вергун