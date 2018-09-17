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Калифорния примет закон о кибербезопасности умного дома

Калифорния примет закон о кибербезопасности умного дома

Если губернатор Калифорнии подпишет уже одобренный законодателями штата документ, производители девайсов для умного дома будут обязаны обеспечивать максимальную безопасность на всех, без исключения, устройствах.

Это нужно для того, чтобы хакеры не воспользовались той или иной уязвимостью в подключенной к интернету вещей системе вашего умного жилища.

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Дом, полный девайсов, подключенных к интернету, становится настоящей угрозой приватности. И заксобрание штата Калифорния стремится заранее предотвратить проблемы, которые может вызвать IoT.

Законодательный орган принял первый в своем роде законопроект о безопасности в сфере интернета вещей номер SB-327, который называется: «Информационная безопасность: подключенные устройства».

В нем прописаны меры предосторожности, применимые ко всем девайсам, которые продаются на территории США. Сейчас документ направлен на подпись губернатору Калифорнии.

Но несмотря на очевидное несовершенство, законопроект является важной вехой на пути к контролю в сфере IoT. Google и Amazon встраивают серьезные протоколы безопасности в свои девайсы, но их может взломать любой квалифицированный хакер, найдя слабое звено в подключенной системе.

Подобные законодательные акты вынудят производителей делать абсолютно все IoT-устройства максимально защищенными и устранять малейшие лазейки в их системе безопасности.

По материалам internetua.com
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