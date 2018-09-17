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В США закрыли финансовую пирамиду на $345 млн

В США закрыли финансовую пирамиду на $345 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получила судебный приказ для закрытия финансовой пирамиды, создатели которой привлекли более $345 млн у 230 инвесторов.

Согласно сообщению SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и назначении внешнего управляющего. Одновременно прокуратура Мэриленда предъявила уголовные обвинения создателям финансовой пирамиды – Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски.

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По данным SEC, ответчики обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу пулов потребительских кредитов. Однако на самом деле они использовали средства новых инвесторов, чтобы вести роскошный в их представлении образ жизни и выплачивать дивиденды самым первым вкладчикам. Обманывая клиентов, они не пренебрегали ни ложными заявлениями, ни подделкой подписей и документов.

К.Меррилл и Дж.Ледфорд украли не менее $85 млн инвесторских средств и растратили их. В том числе были приобретены не менее 25 дорогих автомобилей – в общей сложности на $10,2 млн, элитная жилая недвижимость на миллионы долларов, кольцо с бриллиантом на 7 каратов – $330 тыс., браслет с бриллиантами на 23 карата – $168 тыс. Кроме того, соучастники потратили $100 тыс. на частный фитнес-клуб.

“Инвесторам следует помнить, что реклама беспроигрышных инвестиций с низким риском и высоким доходом должна автоматически вызывать у них тревогу”, – заявила помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии Келли Гибсон.

Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, созданная Бернардом Мейдоффом. Инвесторы вложили в нее $18 млрд. В 2009 году 71-летний мошенник признал вину и был приговорен к 150 годам тюрьмы.

По материалам Финансовый клуб
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