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Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за твитов Маска

Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за твитов Маска

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla после заявлений главы компании Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

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“В прошлом месяце, после сообщения Илона о том, что он рассматривает возможность сделать компанию частной, Tesla получила от Министерства юстиции запрос на добровольное предоставление документов и сотрудничество”, – говорится в сообщении.

Против компании открыто расследование по подозрению в мошенничестве. Поводом для этого стал твит Маска, в котором он заявил, что рассматривает возможный выкуп акций Tesla с рынка – то есть превращения ее в частную компанию – по цене $420. Маск отмечал, что нашел финансирование для сделки. Из-за твита акции Tesla выросли почти на 11% до $387. Позже Маск отказался от своих намерений.

В Tesla подтвердили, что к ним обратились из минюста США.

По материалам УКРИНФОРМ
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