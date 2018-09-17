"Кому-то будет больно": юрист объяснил, почему проблема "еврономеров» не решается

Решение проблемы авто на еврономерах в Украине следует ожидать не ранее, чем через два года. Такой прогноз озвучил Автоюрист Богдан Глядик. По его мнению, как минимум до парламентских выборов никакие законопроекты по “евробляхам” приняты не будут.

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“Это долгоиграющая пластинка, на которой можно давать обещания избирателям и играть на этом. Надо понимать, что принятие законопроекта, который, с одной стороны, урегулирует этот вопрос, будет довольно болезненно влиять на какую-то сторону. Или это болезненно воспримут владельцы автомобилей на украинских номерах, или могут быть приняты болезненные меры в отношении владельцев автомобилей на еврономерах, когда придется нести ответственность за нарушения, которые есть сегодня”, – пояснил автоюрист. Как отметил Глядик, “перед выборами делать какие-то болезненные шаги невыгодно”.

“Я предполагаю, что в ближайшие два года ситуация останется такая, как есть. В парламенте и правительстве понимают, что кому-то будет больно. Надо делать больно, но сейчас выборы. Чтобы легализовать эти автомобили, сначала надо привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон. Это болезненный шаг, и в предвыборном периоде этого никто делать не будет”, – считает эксперт. “Выборы закончатся – такой шаг будет сделан, без вопросов. Но не сейчас”, – заключил он.