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Нацкомиссия предлагает ввести двухставочный тариф на теплоснабжение

Нацкомиссия предлагает ввести двухставочный тариф на теплоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает ввести двухставочный тариф на тепловую энергию.

Об этом на пресс-конференции сказал член НКРЭКУ Евгений Маглеванный.

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“Двухставочный тариф – это когда часть энергетических затрат выражается в условно переменной части, в зависимости от того, сколько (тепловой энергии – ред.) использует потребитель. Условно постоянные затраты, которые не зависят от потребления, – заработная плата, ремонты, обслуживание – распределяются равными частями на протяжении всего года”, – отметил Маглеванный.

Он высказал мнение о том, что введение двухставочного тарифа может решить проблемы предприятий теплоснабжения.

“В теплоснабжении затраты на топливо и газ составляют 85% в структуре тарифа. Проблемой для предприятий становится постоянное сокращение объемов потребления, ведь потребители утепляются и всячески пытаются сократить стоимость теплоснабжения. За счет этого процесса условно постоянные расходы предприятий растут. Важно их сбалансировать и не привести к значительному повышению тарифов”, – отметил Маглеванный.

По мнению члена НКРЭКУ, введение двухставочного тарифа позволит уменьшить финансовую нагрузку на потребителей и сделать работу предприятий более прогнозируемой.

По материалам УКРИНФОРМ
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