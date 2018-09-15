Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

ЕБРР призывает правительство докапитализировать Ощадбанк - СМИ

ЕБРР призывает правительство докапитализировать Ощадбанк - СМИ

Сегодня нерешенным остается вопрос перспективы докапитализации Ощадбанка. “Несмотря на показатели достаточности капитала Ощадбанка, НБУ не согласовывает докапитализацию. С другой стороны — принятая недавно стратегия развития банка предполагает выделение дополнительного ресурса. По информации ЭП, ЕБРР также выступает за докапитализацию Ощадбанка перед вхождением в его капитал”, – пишет ЭП.

Согласно отчетности Ощадбанка, на 01.09.2018 его показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала составил 16,87% (требование НБУ – не менее 10).

В мае ЕБРР публично заявлял о возможности вхождения в капитал Ощадбанка до конца года.

В июле глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заявлял о необходимости докапитализации банка на 11 млрд грн.

Это при том, что в 2014-2017 годах государство залило в капитал Ощадбанка (через выпуск гособлигаций) 31,3 млрд грн, что превышает сумму его убытков в этот период на 10 млрд грн. Указанные расходы государства – без учета купонных платежей Минфина по докапитализационным ОВГЗ.

Кстати, вы можете получать больше с вашего депозита от Ощадбанка. Finance.ua договорился с банком, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодную надбавку к проценту можно оформить в три шага.

Хочу больше с депозита 💵

По материалам Украинская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018