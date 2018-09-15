ЕБРР призывает правительство докапитализировать Ощадбанк - СМИ

Сегодня нерешенным остается вопрос перспективы докапитализации Ощадбанка. “Несмотря на показатели достаточности капитала Ощадбанка, НБУ не согласовывает докапитализацию. С другой стороны — принятая недавно стратегия развития банка предполагает выделение дополнительного ресурса. По информации ЭП, ЕБРР также выступает за докапитализацию Ощадбанка перед вхождением в его капитал”, – пишет ЭП.

Согласно отчетности Ощадбанка, на 01.09.2018 его показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала составил 16,87% (требование НБУ – не менее 10).

В мае ЕБРР публично заявлял о возможности вхождения в капитал Ощадбанка до конца года.

В июле глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заявлял о необходимости докапитализации банка на 11 млрд грн.

Это при том, что в 2014-2017 годах государство залило в капитал Ощадбанка (через выпуск гособлигаций) 31,3 млрд грн, что превышает сумму его убытков в этот период на 10 млрд грн. Указанные расходы государства – без учета купонных платежей Минфина по докапитализационным ОВГЗ.

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