Южанина: законопроекты о "еврономерах" не готовы ко второму чтению

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина заявила, что законопроекты №8487 и №8488 о снижении ставок акцизов на ввоз автомобилей в Украину не готовы ко второму чтению.

Об этом она сказала журналистам в Верховной Раде, комментируя новую акцию протеста.

Она сообщила, что к законопроекту №8487 поступила 91 поправка, большинство из которых касаются изменения формулы – чтобы акциз свести к уровню 200-300 евро.

“Могу сказать, что большинство поправок касаются отмены коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии. Что касается базовых ставок 50 и 75 евро на тысячу кубических сантиметров – нет особых поправок”, – сказала она.

Согласно нынешней таблицы растаможки акцизный налог на новые автомобили значительно снизится по сравнению с нынешним. А вот акцизный налог на старые машины будет выше из-за возрастного коэффициента. Это, по задумке автора, будет стимулировать покупку новых средств транспорта.

К законопроекту №8488 поданы 65 поправок.

“Все поправки касаются отмены тех контрольных и заградительных мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто”, – пожаловалась Южанина.

“Это говорит о том, что полностью законопроекты ко второму чтению нивелируются до ноля или меняется их концепция. Поэтому рассматривать поправки на комитете ко второму чтению сейчас нет смысла”, – сказала она.