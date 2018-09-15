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Владельцы "еврономеров" окружили Кабмин

Владельцы "еврономеров" окружили Кабмин

Сегодня, 19 сентября, под Кабинетом министров митингую владельцы автомобилей с иностранной регистрацией.

Сообщается, что владельцы “еврономеров” требуют принять законопроекты относительно улучшения условий растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, а также выделения средств на ремонт дорог в Украине. Об этом передает “112 Украина”.

Митингующие с улицы Грушевского, Европейской площади и Крещатика даже не собираются ехать, пока не услышат по крайней мере какого-то решения от политиков.

Справка Finance.ua

  • Верховная Рада намерена принять изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, согласно которым предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.
По материалам УБР
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