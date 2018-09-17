Airbus предложила способ интеграции летающих такси в воздушное пространство

Свободный полет, при котором беспилотные летательные аппараты могут самостоятельно рассчитывать маршрут, скорость и высоту полета с оглядкой на существующие ограничения, — основной фактор, который позволит интегрировать дроны в единое воздушное пространство с пилотируемыми летательными аппаратами.

Об этом говорится в плане, представленном «дочкой» Airbus, компанией Altiscope.

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Инженеры компании считают, что принцип свободного полета позволит избежать пробок в воздушном пространстве, которые могут возникнуть в случае ручного контроля дронов диспетчерами гражданской авиации.

В документе идет речь о создании отдельного воздушного коридора для беспилотных летающих такси и дронов, которые занимаются доставкой.

Altiscope предлагает создать для таких летательных аппаратов отдельную диспетчерскую систему, которая будет собирать данные о маршрутах дронов, погодных условиях и других факторах и передавать их операторам дронов.

Над городами и на их окраинах компания предлагает делить дроны по классам — тяжелые беспилотники смогут пролетать в первую очередь, а легким придется ждать в очереди либо пролетать по другому воздушному коридору.