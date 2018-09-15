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Расходы на субсидии в 2019 году могут увеличить из-за роста тарифов на газ, - эксперт

Расходы на субсидии в 2019 году могут увеличить из-за роста тарифов на газ, - эксперт

Запланированное повышение тарифов на газ для населения может привести к увеличению суммы, заложенной правительством на субсидии в проекте госбюджета-2019.

Об этом сказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

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“По субсидиям сумма может пересматриваться, учитывая, что планируется повышение стоимости газа для населения”, – отметила Мария Репко.

Завершение работы над проектом госбюджета и внесение документа в Раду практически совпало с визитом миссии МВФ в Украину, обратила внимание эксперт ЦЭС.

“Наверняка этот бюджет верстался с оглядкой на то, что скажет Фонд. Фонд, конечно же, говорит: “Живите по средствам, урезайте расходы, ограничивайте бюджетный дефицит”. Посмотрим, удастся ли Минфину защитить доходную базу. Мы видели ситуации, когда между первым и вторым чтением депутаты перекраивали доходы. Но это порочная практика”, – говорит Репко.

Напомним, впервые за последние несколько лет в проекте госбюджета-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство предлагает “урезать” эту статью расходов почти на 16 млрд гривен по сравнению с нынешним годом – до 55,05 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
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