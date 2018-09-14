Рост цен на газ: Минфин заверил, что субсидий хватит

После роста цен на газ субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и их требует.

Об этом журналистам в понедельник сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

“Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить”, – сказала Маркарова.

Как добавила и.о. министра финансов, в последние годы правительство активно занимается четким обеспечением полностью всех субсидиантов необходимым, а также верификацией для того, чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует расширить круг лиц, которые могут претендовать на субсидии, после изменения цены на газ, что предусмотрено в рамках выполнения обязательств по программе сотрудничества с МВФ.