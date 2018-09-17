Huawei и ZTE не допустили к испытаниям 5G в Индии

Индийские власти отказались от использования оборудования Huawei и ZTE в будущих 5G-сетях.

Департамент телекоммуникаций Индии (Indian Department of Telecommunications, DoT) дал добро Ericsson, которая запустила в июле в Индии лабораторию по разработке технологий 5G, а также Nokia, Samsung и Cisco на совместную работу с правительством в тестировании 5G в Индии. Huawei и ZTE в этом перечне нет.

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«Мы пригласили Cisco, Samsung, Ericsson и Nokia, а также провайдеров телекоммуникационных услуг к сотрудничеству, чтобы начать тестирование технологий 5G, и получили от них положительный отклик», — сообщила ресурсу ET Telecom Аруна Сундарараджан (Aruna Sundararajan), секретарь по телекоммуникациям Индии и председатель Комиссии по телекоммуникациям, добавив, что Huawei исключили их этого списка. ZTE тоже отсутствует в списке партнёров индийских властей в развёртывании сетей 5G.

На прошлой неделе крупнейший оператор Южной Кореи SK Telecom объявил о том, что его партнёрами в строительстве 5G-сетей будут Ericsson, Nokia и Samsung, без привлечения Huawei.

Ещё раньше, в августе, австралийское правительство вслед за США запретило любое участие Huawei и ZTE в развертывании 5G-сетей в стране в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности.