Еще один мировой автопроизводитель отказался от дизельных двигателей

Cadillac, один из старейших американских автопроизводителей, прекратил разработку дизельных двигателей. Об этом рассказал в своем интервью президент Cadillac Стив Карлайл.

Ещё совсем недавно Cadillac довольно активно использовал дизельные моторы. Предполагалось, например, что новый XT4, который должен появиться к 2020 году, получит дизель. Эта компания не прекратила работу над дизелями даже в 2015 году, после того, как разразился «Дизельгейт».

Но, похоже, теперь всё изменилось. Cadillac, как и большинство других автопроизводителей, намерен сосредоточиться на «зеленых» технологиях. Такова стратегия концерна GM, которому принадлежит эта компания.