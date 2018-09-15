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В Госстатистики подсчитали, как изменились цены на алкоголь и табак

В Госстатистики подсчитали, как изменились цены на алкоголь и табак

За год в Украине достаточно ощутимо выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Так, в августе 2018-го, по сравнению с августом 2017-го года, цены на алкоголь и табак в Украине выросли на 17,9%.

С начала года стоимость алкогольных напитков и табачных изделий в Украине выросла на 12%, за месяц – на 0,9%.

Отметим, что с начала текущей недели в Украине вступило в действие постановление КМУ о повышении минимальных розничных цен на алкогольные напитки. Согласно документу, МРЦ на водку закрепились на уровне 89,4 гривен за бутылку емкостью 0,5 литра.

На коньяк “трехзвездочный” – 128,3 гривны, “четырехзвездочный” – 139,3 гривны и “пятизвездочный” – 151,7 гривны за бутылку 0,5 литра.

На вина виноградные – 42 гривны, крепленые вина и вермуты – 49 гривен, игристые вина – 89 гривен за бутылку.

По материалам УНН
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