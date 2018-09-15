В Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог

Украина может через пять лет отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны.

Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) заявил глава “Укравтодора” Славомир Новак, сообщает Сегодня.

Читайте также: Укравтодор пообещал больше не класть асфальт во время снегопада

“Мы отходим от ямочного ремонта. Через пять лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях. Это будет, как в большинстве европейских стран”, – сказал он.

Ранее Новак напоминал, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

“Многие люди путают ремонт средний и капитальный с так называемым ямочным ремонтом. Ямочный ремонт на самом деле не является ремонтом, это просто обеспечение проезда”, – сказал Новак.

Согласно проекту госбюджета на 2019 год, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% – до 57 млрд грн.

С 1 января 2018 года “Укравтодор” отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.