Год свободы. Что изменила зона свободной торговли с ЕС

По данным Госстата, за первое полугодие 2018-го Украина экспортировала в страны ЕС товаров на $9,8 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольшие объемы продаж в Европу пришлись на агропромышленный и пищевой комплексы — почти 26% в денежном выражении от общего количества экспорта товаров. Недрагоценные металлы и изделия из них — около 24%, механические и электрические машины — почти 15%. По состоянию на первую половину 2018 года на страны Европейского союза приходилось 42% украинского экспорта.

Но позитивная динамика прослеживается лишь в процентах. Пока зона свободной торговли с ЕС (ЗСТ) не может заменить российские рынки. Если в 2013-м Украина продала на экспорт товаров и услуг более чем на $63 млрд, то в 2017 году показатель составил примерно $43 млрд. Но и это значительно лучше, чем в 2016-м. Тогда украинские компании смогли продать на внешние рынки товаров лишь на $36 млрд.

Что везем

В мире Украину знают прежде всего как одного из лидеров поставок аграрного сырья. По оценке Ольги Трофимцевой, заместителя министра аграрной политики и продовольствия, за семь месяцев текущего года оборот агропродукции между Украиной и ЕС составил примерно $4,6 млрд. При этом отечественных товаров продано на $3,1 млрд. Активнее всего украинскую аграрку покупают Нидерланды — 15,5% от общего объема мирового экспорта, Польша — 14,5% и Италия — 13,8%.

Один из главных плюсов ЗСТ с ЕС для украинских компаний — возможность без уплаты пошлин ввозить и вывозить определенный объем товаров. Квоты выбираются за считаные месяцы. Так, по состоянию на середину этого года полностью использованы квоты на вывоз пшеницы, кукурузы, яблочного и виноградного сока, солода, томатов, меда, сливочного масла. Но украинские производители агропродукции по-прежнему не могут произвести достаточные для заполнения беспошлинных квот объемы нишевых культур.

Так, до конца не использованы квоты на чеснок, овес, сахар, грибы, продукцию из обработанного молока, сахарные сиропы. Часто это происходит из-за того, что компании либо не готовы заниматься сертифицированным выращиванием нишевых культур, либо им достаточно покупателей внутри страны, либо они не готовы получать необходимые разрешения для торговли на европейском рынке. Напомним: в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в течение пяти лет размеры квот должны увеличиваться на 10% ежегодно.

“За семь месяцев текущего года оборот агропродукции между Украиной и ЕС составил примерно $4,6 млрд”

Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия

Между тем в 2018 году экспорт аграрной продукции стал менее активным. Сегодня наибольший рост темпов продаж показывают промышленные товары, в частности, изделия из металла, а также машины и оборудование. Тут сработало несколько факторов: уменьшение поставок зерновых и подсолнечного масла из-за снижения их урожая в прошлом году, а также то, что украинские компании постепенно начинают производить товары, качество которых соответствует ожиданиям европейских покупателей.

Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций, приводит в качестве примера рост экспорта автомобильных свечей зажигания. Поставки этой продукции в ЕС выросли на четверть и заняли вторую позицию по экспорту в денежном эквиваленте после кукурузы. Мовчан отмечает, что это стало возможным после привлечения инвестиций в предприятия, ориентированные на производство запчастей для автомобилей. Начиная с 2015 года в Украине открыли девять новых заводов по производству автомобильной кабельной продукции, еще несколько строятся.

Впрочем, по-прежнему в ЕС востребованы лишь украинские товары, производство которых требует ручного труда, но не технологий (как вышеупомянутое производство автокабелей, где «технология» сводится к ручному скручиванию проводов и скреплению их пластиковыми стяжками). Пока экспортом действительно технологичной продукции мы похвастаться не можем. Предприятия, продающие в Евросоюз готовую высокотехнологичную продукцию наподобие дронов и электровелосипедов, — лишь небольшие стартапы, экспортирующие мелкие партии товаров.

Обратная сторона Европы

Сегодня право экспортировать продукцию в страны ЕС имеют более 700 украинских предприятий. Для сравнения: в начале 2016-го таких было около 230. Чтобы получить вожделенные сертификаты соответствия продукции стандартам Евросоюза, каждой из этих компаний пришлось внедрить у себя международную систему анализа рисков и контроля критических точек НАССР.

Более того, некоторые предприятия, в частности животноводческие хозяйства, получали индивидуальные разрешения на ввоз продукции на территорию ЕС после длительных проверок их деятельности. Желающие зайти на рынок Евросоюза должны быть готовы вкладывать деньги в создание представительства, наем сотрудников и систему дистрибуции в Европе.

Да и в целом, несмотря на то, что украинские предприятия показывают прогресс в освоении европейских рынков, торговое сальдо между странами остается минусовым. В 2016 году в денежном выражении украинский импорт превышал экспорт на $3,6 млрд, а в 2017-м — на $3,3 млрд. За 6 месяцев текущего года импорт товаров из ЕС превысил экспорт на $1 млрд ($10,8 млрд против $9,8 млрд). Активнее всего из стран Евросоюза Украина завозит алкогольные напитки, семена масличных и зерновых культур для посева, корма для животных и табак. В основном товары импортируются из Германии, Польши, Италии и Франции.

Торговая защита

Зона свободной торговли предполагает равные возможности стран-участниц при продаже своей продукции за границу, но защиту внутренних рынков никто не отменял. Так, европейская политика протекционизма активно ударила по украинской металлургической продукции. Ее экспорт в страны ЕС составляет чуть более 16% общего объема. 19 июля этого года вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлоизделиям. В отношении 23 видов продукции вводятся тарифные квоты сроком на 200 дней. Это связано с тем, что ЕС предпринял зеркальные защитные меры на ввоз металлопроката из любых стран после введения США заградительных пошлин, что привело к перенасыщению рынка металлопродукции в Европе.

Нелегальная торговля

Еще одна проблема отечественной внешней торговли — высокий уровень теневого экспорта и импорта со странами ЕС. Одна из основных товарных групп незаконного экспорта — древесина. По оценкам Владимира Гройсмана, объемы контрабанды украинского леса составляют от 6 млрд до 8 млрд грн. А по оценкам британской негосударственной организации Earthsight, в европейские страны нелегально поступает более 70% древесины.

При этом за последние четыре года объем ее экспорта вырос примерно на 75%. В начале сентября Верховная Рада поддержала законопроект №5495 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов», согласившись с предложением Петра Порошенко не вводить мораторий на экспорт дров.

Также Украина одна из ведущих стран — поставщиков в ЕС контрабандных сигарет. По данным консалтинговой компании KPMG, на нашу страну приходится около 11% контрабанды в европейские страны, из-за чего бюджет Евросоюза теряет более 1 млрд евро акцизных поступлений. В конце сентября правительство пообещало отчитаться о мерах, направленных на борьбу с контрабандой. Пока же принят закон, по которому за незаконный экспорт грозит тюремный срок до 10 лет.

Одним словом, чтобы реализовать потенциал украинской внешней торговли и выйти хотя бы на показатели начала 2010-х годов, Украине предстоит немало потрудиться. Основным экспортным товаром в ближайшей перспективе, похоже, останется агропродукция. Но если небольшие украинские производители на­учатся работать системно, соблюдать договоренности, готовить в срок необходимые заказчику партии премиальных продуктов, к примеру органической сельхозпродукции, показатели экспортных торговых операций вырастут. Для этого понадобятся инвестиции и готовность работать на долгосрочную перспективу. Именно то, чего не хватает украинскому бизнесу.

Ольга Прядко